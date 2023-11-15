Эвакуированная из Газы россиянка рассказала о валябщихся телах на улицах Рафаха

Россиянка Татьяна, которая была эвакуирована из зоны палестино-израильского конфликта в Москву на спецборту МЧС РФ, рассказала ТАСС о трупах убитых людей на улицах Рафаха в секторе Газа, которых некому похоронить.
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