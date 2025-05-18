Минимальная зарплата и поддержка молодежи — темы, затронутые на встрече профсоюзов

В ходе недавнего заседания представители Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (CNSM) вновь подчеркнули необходимость создания механизма пересмотра минимальной заработной платы по стране и выдвинули ряд предложений по улучшению правовой базы, касающейся поддержки трудоустройства молодых специалистов.
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