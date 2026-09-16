Президент РФ: Участие в выборах покажет, что за нашими бойцами – миллионы людей

Президент России Владимир Путин выступил в телевизионном обращении к гражданам РФ в преддверии важнейшего для нашей страны события — выборов в Государственную Думу.
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Мммм, о народе вспомнили. Как раз перед выборами обычно такое случается.