Сотрудники военной полиции погнались за мужчиной в Петрозаводске

Вчера, 17 мая, на Ключевой военная полиция бросилась в погоню за человеком на Ключевой. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения компании Сампо, запись опубликовало сообщество «Криминальный Петрозаводск».
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