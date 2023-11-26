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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наби Набиев о бое с Жумабековым: «Будет очень неприятно видеть вашего Жумана обездвиженным»

Чемпион HFC MMA в полулегком весе Наби Набиев прокомментировал предстоящий бой с Жуманом Жумабековым из Казахстана.

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