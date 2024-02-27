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Немецким чиновникам повысят зарплату на фоне антиправительственных протестов

Немецким чиновникам повысят зарплату на фоне антиправительственных протестов

Несмотря на антиправительственные протесты немецких фермеров из-за отмены субсидий на топливо, а также рост цен в стране, зарплаты членам коалиционного правительства Германии и федеральному президенту повысят с 1 марта.

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