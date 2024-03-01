155 зарядных станций для электротранспорта появятся в Подмосковье в этом году: в каких округах

Из них 125 электрозарядных станций – «быстрых» и 30 – «медленных».155 зарядных станций для электротранспорта появятся в Подмосковье в этом году, из них 125 электрозарядных станций – «быстрых» и 30 – «медленных», сообщается на сайте регионального правительства.