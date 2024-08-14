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Они с радостью меняют кровь наших на материальные блага... или первое поражение Белоусова...

Они с радостью меняют кровь наших на материальные блага... или первое поражение Белоусова...

Прошло пять дней с начала вторжения ВСУ в Курскую область. Можно начинать делать первые выводы. Специально, детально сравнили Харьковскую операцию ВСУ с Курской в инфопространстве.

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