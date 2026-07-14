В США разработают лазерные комплексы ПВО для перехвата ракет и БПЛА Пентагон определился с подрядчиками, которые приступят к разработке прототипов высокоэ.
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В США разработают лазерные комплексы ПВО для перехвата ракет и БПЛА Пентагон определился с подрядчиками, которые приступят к разработке прототипов высокоэ.
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