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  • Игорь Петров
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Поврежденный кабель в Красном море может привести к неполадкам трафика в РФ

Поврежденный кабель в Красном море может привести к неполадкам трафика в РФ

Поврежденный интернет-кабель в Красном море не затронет российский сегмент напрямую, пишет РБК.При этом опрошенные изданием эксперты предупредили, что серьезные последствия из-за повреждения, затронувшие Европу и Азию, могут привести и к неполадкам трафика в России.

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