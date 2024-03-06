Поврежденный кабель в Красном море может привести к неполадкам трафика в РФ

Поврежденный интернет-кабель в Красном море не затронет российский сегмент напрямую, пишет РБК.При этом опрошенные изданием эксперты предупредили, что серьезные последствия из-за повреждения, затронувшие Европу и Азию, могут привести и к неполадкам трафика в России.
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