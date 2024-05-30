Диетолог Денисова: избежать сердечно-сосудистых заболеваний поможет красная капуста

Диетолог Наталья Денисова рассказала о пользе употребления красной капусты. Об этом сообщает aif.ru. Специалист отмечает, что в красной капусте содержатся антоцианы, которые защищают клетки организма от внешних повреждений и предотвращают их гибель или перерождение в раковые.