Первый шаг Швеции навстречу России почти невозможен. Посол заявил о "тектонических сдвигах"

Нужны "тектонические сдвиги", чтобы Швеция сделала первый шаг навстречу России, заявил посол Беляев.Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что отношения со Швецией вряд ли удастся сдвинуть в позитивную сторону в ближайшее время.