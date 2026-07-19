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Хави о Месси: «Нет слов, чтобы его описать. Это боец, одержимый жаждой победы. Он блестяще справляется с ролью духовного лидера сборной Аргентины»

Экс-хавбек сборной Испании и «Барселоны» Хави высказался о своих отношениях с Лионелем Месси . Испанская национальная команда сегодня сыграет против Аргентины с 39-летним форвардом в составе в финале ЧМ-2026 .

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