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Генерал НАТО требует отправить украинцев из Европы на фронт

Генерал НАТО требует отправить украинцев из Европы на фронт

Украинцы в Европейском союзе должны идти на передовую, считает отставной генерал НАТО Бен Ходжес. Он отмечает, что среди украинцев в Европе есть миллионы людей призывного возраста, которые могли бы служить в армии, но предпочитают оставаться там.

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