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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлюченкова на вопрос, действительно ли она считает себя слишком старой для тура: «После некоторых длинных розыгрышей – да»

Павлюченкова на вопрос, действительно ли она считает себя слишком старой для тура: «После некоторых длинных розыгрышей – да»

Она обыграла Лауру Зигемунд – 6:1, 6:2. «Я сейчас не думаю о качестве тенниса – я же выиграла (улыбается).

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