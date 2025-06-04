Легенды российского и молдавского футбола сыграют в Матче Победы в Мытищах: «Не просто спортивное мероприятие, а стимул, объединяющий народы»

Об этом сообщил вице-спикер Госдумы РФ, руководитель движения «Победа 9/45» Борис Чернышов. «8 июня в честь нашего общего праздника 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мытищах пройдет еще один большой спортивный праздник – Матч Победы.
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