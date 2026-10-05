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Тульские новости

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Губернатор Миляев объявил об отбое угрозы БПЛА

Губернатор Миляев объявил об отбое угрозы БПЛА

Угроза беспилотников устранена, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Губернатор Дмитрий Миляев сообщил об отбое угрозы БПЛА в регионе.

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