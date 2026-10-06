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Медицина 2.0

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Россиянам перечислили лучшие средства для полоскания горла при простуде

Россиянам перечислили лучшие средства для полоскания горла при простуде

Терапевт Алина Литвинова рассказала, чем полоскать горло во время простуды. Лучшие средства она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.

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