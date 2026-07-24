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Культуромания

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Музей-заповедник «Архангельское» представит музыкальный проект, посвященный 135-летию Сергея Прокофьева

Музей-заповедник «Архангельское» представит музыкальный проект, посвященный 135-летию Сергея Прокофьева

29 августа в музее-заповеднике «Архангельское» представят новый музыкальный проект «Прокофьев 135. Эпос и миф», посвященный 135-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Прокофьева, сообщила директор музея-заповедника Елена Харламова.

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