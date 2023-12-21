Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

Может, им так и называть свои пляски в лосинах? «Песня-2021». Или, там, «Песня-1991». Разницы, в сущности, нет никакой. Мы б тогда и слова дурного не сказали

Может, им так и называть свои пляски в лосинах? «Песня-2021». Или, там, «Песня-1991». Разницы, в сущности, нет никакой. Мы б тогда и слова дурного не сказали

НЕ ЗАБЫТЬ СВОЁ ИМЯ Стал известен состав исполнителей «Песни года — 2023». Состав исполнителей русской песни того года, когда шла война.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Ни голубой огонёк ни песню года ни 1 к анал смотреть не собираюсь и не буду. Присоединяйтесь!
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6 час.
АС
Александр Сысоев
Б......ть, хватит писать про это ублюдочное голубое отребье!
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5 час.
Zoia Goldshtab
Да хватит уже эту мерзость постить!!!!!!
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1 час.

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