По поводу освобожённых главарей "Азова" (запрещён в России).Сегодня я спокойна. Я нервничала почти год тому назад - в сентябре 2022 года, когда мы выпустили главарей "Навоза" в Турцию.
Не надо было их в прошлом году отпускать...
Комментарии
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Андрей
всё верно-вопрос был делом времени
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17 час.
Наталья Изъюрова
Кругом предатели. А уж Эрдоган то вообще, ситуативный партнер((((, сцуко, одеим словом
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16 час.
Nikolia Vovchenko
Афтер,а почему ты не пишешь о том,кто и для чего поспособствовал обм(а)ену тех навозовцев...Память отшибло или кишка тонка
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16 час.
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