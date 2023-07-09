Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Опять этот Царёв! Что Подоляка, что этот, втайне проукраинские особи. "Змея меняет шкуру, да не меняет натуру" ! Бывш...Без названия
  • Петр Федотов
    Чему радуетесь? Вам лапшу вешают на уши, а вы и мурчите от удовольствия. Кто либо читал немецкую газету с выступление...Это надо слышать!...
  • Россиянин
    Олух, слушай правду!Это надо слышать!...

Не надо было их в прошлом году отпускать...

По  поводу  освобожённых     главарей  "Азова" (запрещён в  России).Сегодня  я  спокойна.  Я  нервничала   почти    год  тому  назад  -  в  сентябре  2022  года,  когда  мы  выпустили   главарей  "Навоза"  в Турцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
всё верно-вопрос был делом времени
Ответить
17 час.
Наталья Изъюрова
Кругом предатели. А уж Эрдоган то вообще, ситуативный партнер((((, сцуко, одеим словом
Ответить
16 час.
Nikolia Vovchenko
Афтер,а почему ты не пишешь о том,кто и для чего поспособствовал обм(а)ену тех навозовцев...Память отшибло или кишка тонка
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх