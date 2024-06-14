ТАСС: военный суд рассмотрит дело трех сыновей липецкого священника о госизмене

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на госизмену, возбужденное в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые хотели покинуть Россию, чтобы воевать на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ).