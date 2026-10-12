Овечкин забросил свою 1007-ю шайбу с учетом плей-офф в НХЛ

Nick Wass/AP/TASS Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин 11 октября отметился 1007-й заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге с учетом игр на вылет.
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