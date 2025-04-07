В США после нескольких дней сильных штормов погибли около двадцати человек

После нескольких дней сильных дождей и ветра, в результате которых погибли по меньшей мере 18 человек на юге и среднем западе США, уровень рек поднялся, и в воскресенье в этих регионах усилились наводнения, угрожая затоплением и серьезным ущербом населенным пунктам.
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