Всероссийский день призывника Всероссийский день призывника, ежегодно отмечаемый 15 ноября, посвящен молодым людям, готовящимся к службе в Вооруженных Силах России.
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Всероссийский день призывника Всероссийский день призывника, ежегодно отмечаемый 15 ноября, посвящен молодым людям, готовящимся к службе в Вооруженных Силах России.
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