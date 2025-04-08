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Антивоенные активисты Отто и Элиза Хампель были казнены 80 лет назад

Антивоенные активисты Отто и Элиза Хампель были казнены 80 лет назад

Во время Второй мировой войны среди немцев было немало тех, кто ненавидел Гитлера и войну. Большинство из них молчали из страха немедленной расправы, но некоторые вступали в сопротивление или действовали в одиночку.

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