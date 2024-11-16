Керем Бюрсин станет конюхом в турецкой версии «Холопа»

В российский прокат турецкий ремейк «Холопа» выйдет в начале 2025 года. Главный герой — Мете, стамбульский мажор, который чувствует вседозволенность и проводит жизнь в сплошных вечеринках, сообщает «Российская газета».
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