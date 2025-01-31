Захарова: у трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне был российский паспорт

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что трое погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне имели российские паспорта, информация о четвертом пассажире уточняется.
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