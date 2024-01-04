Запад обдало холодным душем: расширение БРИКС стало победой России

Президент РФ Владимир Путин (на экране) во время пресс-конференции в рамках саммита БРИКС. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС 2 дня назад 14K прочитали Власти Саудовской Аравии официально объявили о начале полноправного членства в объединении БРИКС, где в 2024 году председательствует Россия.