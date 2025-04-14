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Петербургский дневник

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Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как убить бактерии стафилококка при приготовлении еды

Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как убить бактерии стафилококка при приготовлении еды

Продукты нужно варить при 100 градусах Чтобы разрушить энтеротоксины, которые выделяют патогенные штаммы стафилококков, продукты нужно варить при температуре 100 градусов в течение пары часов, рассказала РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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