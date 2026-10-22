Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Минске заявил, что Москва и Минск выстроили глубокое взаимодействие по всем ключевым направлениям, включая боевое слаживание частей региональной группировки войск с опорой на опыт СВО.
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