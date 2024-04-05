Минобороны Белоруссии: начался очередной этап проверки боевой готовности

Вооруженные силы Белоруссии приступили к очередному этапу проверки боевой готовности. Танковые и инженерные воинские части Западного оперативного командования присоединились к учениям, сообщило Минобороны страны.
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