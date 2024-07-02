Разработчики XDefiant демонстрируют возможности фракции GSK в свежем трейлере Ра...

Разработчики XDefiant демонстрируют возможности фракции GSK в свежем трейлереРазработчики многопользовательского шутера XDefiant опубликовали свежий геймплейный трейлер, демонстрирующий возможности фракции GSK – нового подразделения, хорошо знакомого поклонникам серии Rainbow Six.
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