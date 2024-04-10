Yomiuri: в Японии подсадят клетки поджелудочной железы от свиньи человеку

Группа исследователей под руководством экспертов из японского Государственного центра международной медицины планирует в следующем году провести в Японии операцию по трансплантации гормон-продуцирующих эндокринных клеток поджелудочной железы, известных как островки Лангерганса, от свиньи к человеку.
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