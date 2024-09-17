Названа причина масштабного подтопления участков и домов в Первомайском районе

По данным городских властей, из-за продолжительных ливней произошло переувлажнение почвы и повышение уровня грунтовых вод, что привело к переполнению водоемов – вода из них начала выходить и подтопила шесть СНТ.
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