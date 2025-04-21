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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слишкович о 3 победах «Оренбурга» весной: «Зимние сборы были ключевыми. Ты не можешь играть без функционального фундамента»

Ранее в сезоне у команды была лишь одна победа – в 1-м туре над «Спартаком» (2:0). Слишкович возглавил «Оренбург» в начале октября.

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