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Звезда «Деффчонок» Полина Максимова рассказала о дорогостоящих ухаживаниях мужчин

Звезда «Деффчонок» Полина Максимова рассказала о дорогостоящих ухаживаниях мужчин

В Сети ходят слухи, что актриса Полина Максимова вышла замуж за коллегу Романа Маякина. Такая информация появилась из-за снимков звезды в белом платье, которые она опубликовала еще в прошлом году.

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