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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» проиграл «Барсе» в финалах Кубка и Суперкубка Испании и отстает на 4 очка от каталонцев в Ла Лиге

Команда под руководством Ханси Флика победила мадридский клуб (3:2) в финале Кубка Испании.  В январе «Барселона» одержала победу над «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка.

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