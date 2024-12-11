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Как и когда было принято решение праздновать 12 декабря в России

Как и когда было принято решение праздновать 12 декабря в России

Как и когда было принято решение праздновать 12 декабря в России Татьяна Орлонская12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием, а с 1994 года, благодаря указам президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря»), этот день стал государственным праздником.

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