Общественники требуют привлечь «ВкусВилл» за пропаганду педерастии, чтобы другим неповадно было

PR-кампания с пропагандой веганок-лесбиянок от «ВкусВилла» подошла к концу. Как признались в самой торговой сети, вместо заднеприводной любви по-европейски, они получили отлуп от большого числа покупателей, сотрудников, партнеров и даже поставщиков.