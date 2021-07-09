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Общественники требуют привлечь «ВкусВилл» за пропаганду педерастии, чтобы другим неповадно было

Общественники требуют привлечь «ВкусВилл» за пропаганду педерастии, чтобы другим неповадно было

PR-кампания с пропагандой веганок-лесбиянок от «ВкусВилла» подошла к концу. Как признались в самой торговой сети, вместо заднеприводной любви по-европейски, они получили отлуп от большого числа покупателей, сотрудников, партнеров и даже поставщиков.

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