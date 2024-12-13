Клиника в Хабаровске заплатила 1 млн рублей пациентке, которой удалили 16 зубов

Врачи стоматологической клиники в Хабаровске удалили пациентке 16 зубов без причины. За это больница заплатила штраф размером более одного миллиона рублей и возместила моральный вред, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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