Кадры с уставшим авианосцем USS Abraham Lincoln (CVN-72) в порту Лаем-Чабанг, Таиланд. Авианосец возвращается в порт приписки в Сан-Диего после девятимесячной службы на Ближнем Востоке.
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