В Салехарде в новой школе установили электронную проходную

Система контроля управления доступом запущена в четвертой школе микрорайона Обдорский в Салехарде. В вестибюле установили электронную проходную — турникеты, через которые можно пройти лишь с помощью чипированной карты либо по биометрическим данным.
Система контроля управления доступом запущена в четвертой школе микрорайона Обдорский в Салехарде. В вестибюле установили электронную проходную — турникеты, через которые можно пройти лишь с помощью чипированной карты либо по биометрическим данным.
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