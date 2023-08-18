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В Салехарде в новой школе установили электронную проходную

В Салехарде в новой школе установили электронную проходную

Система контроля управления доступом запущена в четвертой школе микрорайона Обдорский в Салехарде. В вестибюле установили электронную проходную — турникеты, через которые можно пройти лишь с помощью чипированной карты либо по биометрическим данным.

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