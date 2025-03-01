Третий бой Бивола и Бетербиева: ожидание великой битвы в Эр-Рияде

Менеджер Дмитрия Бивола, Вадим Корнилов, разъяснил ситуацию вокруг сохранения титулов чемпиона мира. Несмотря на обязательных претендентов от IBF и WBC, главным событием ожидается третий бой с Артуром Бетербиевым в Эр-Рияде.
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