Третий бой Бивола и Бетербиева: ожидание великой битвы в Эр-Рияде

Менеджер Дмитрия Бивола, Вадим Корнилов, разъяснил ситуацию вокруг сохранения титулов чемпиона мира. Несмотря на обязательных претендентов от IBF и WBC, главным событием ожидается третий бой с Артуром Бетербиевым в Эр-Рияде.