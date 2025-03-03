Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 марта 2025 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяНа неделе с 3 по 9 марта 2025 года звезды располагаются таким образом, что энергия будет на подъеме, вызывая стремление к новым знаниям и впечатлениям.