5 Best HBO Historical Dramas, Ranked

HBO has no shortage of amazing historical dramas, but these series manage to turn real life history into epic stories that rival the best fiction has to offer.
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