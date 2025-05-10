Угроза по БПЛА объявлена в Крыму 10 мая

В Крыму об угрозу по беспилотникам объявляют третий раз за утро и ночь 10 мая.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций утром 10 мая сообщила гражданам об угрозе беспилотной опасности в Республике Крым.