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Вести Севастополь

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Угроза по БПЛА объявлена в Крыму 10 мая

В Крыму об угрозу по беспилотникам объявляют третий раз за утро и ночь 10 мая.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций утром 10 мая сообщила гражданам об угрозе беспилотной опасности в Республике Крым.

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