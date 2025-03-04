Ликвидированному ФСБ террористу присылали видеозаписи с убитыми в ростовском СИЗО

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракты, которые планировались в культовом еврейском религиозном учреждении в Московской области и на одной из станций московского метро.
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