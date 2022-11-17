Европа попытается ввести потолок цен на газ после 24 ноября

Еврокомиссия планирует представить предложения по ограничениям цен на природный газ после 24 ноября. В этот день в Брюсселе соберутся министры энергетики стран членов Евросоюза, которые будут обсуждать меры по борьбе с энергетическим кризисом.
Еврокомиссия планирует представить предложения по ограничениям цен на природный газ после 24 ноября. В этот день в Брюсселе соберутся министры энергетики стран членов Евросоюза, которые будут обсуждать меры по борьбе с энергетическим кризисом.
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