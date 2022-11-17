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Европа попытается ввести потолок цен на газ после 24 ноября

Европа попытается ввести потолок цен на газ после 24 ноября

Еврокомиссия планирует представить предложения по ограничениям цен на природный газ после 24 ноября. В этот день в Брюсселе соберутся министры энергетики стран членов Евросоюза, которые будут обсуждать меры по борьбе с энергетическим кризисом.

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