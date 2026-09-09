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Для школьников Иркутской области впервые провели «Атомные уроки»

Для школьников Иркутской области впервые провели «Атомные уроки»

В Иркутской области впервые реализован Всероссийский научно-просветительский проект «Атомный урок». Он объединил более 1,2 тыс.

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